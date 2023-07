In den Fokus rückte bereits zu Wochenbeginn die Tesla-Aktie, die zeitweise den höchsten Stand seit September 2022 erreichte. Zuletzt ging es mit plus 2,0 Prozent mehr ganz so deutlich nach oben. Bevor der Elektroautohersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss seinen Quartalsbericht veröffentlicht, sorgte das Unternehmen mit dem Produktionsstart seines Elektro-Pickups "Cybertruck" für Kauflaune.