Dagegen büssten die schon vortags schwachen Boeing -Titel weitere 3,5 Prozent ein und notierten so niedrig wie zuletzt Ende Oktober. Der angeschlagene Flugzeugbauer legte auch Absatz- und Auftragszahlen für den Februar vor. Boeing steckt in einer Krise, nachdem im Januar bei einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines kurz nach dem Start ein Rumpf-Teil herausgebrochen war. Am Vortag war ein weiterer Zwischenfall mit vielen Verletzten wegen eines «technischen Problems» bekannt geworden. Im Sog von Boeing verbilligten sich die Titel des Flugzeugrumpf-Herstellers Spirit Aerosystems, den Boeing übernehmen will, um 4,1 Prozent.