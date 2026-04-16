Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,32 Prozent auf 26.120 Zähler und der marktbreite S&P 500 gab um 0,18 Prozent auf 7.011 Punkte nach - beide Indizes hatten tags zuvor Rekorde erreicht und diese am Donnerstag nach dem Start zunächst etwas weiter nach oben geschraubt.