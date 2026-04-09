Zuvor hatte der Umstand belastet, dass die Strasse von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Zudem hatte der Iran gedroht, die mit den USA vereinbarte Waffenruhe aufzukündigen. US-Präsident Donald Trump drohte seinerseits mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.