Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, die in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern sollen. Er stellte ein kompaktes Gerät mit dem Namen «Project Digits» vor, mit dem der Chipkonzern einen KI-Supercomputer in Schreibtischgrösse möglich machen will. Das Gerät zum Preis ab 3.000 Dollar soll voraussichtlich ab Mai von mehreren Herstellern verfügbar sein.