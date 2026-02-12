Der US-Aktienmarkt bewegt sich auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern./ajx/he