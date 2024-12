Nach einem schwachen Auftakt haben die US-Aktienmärkte am Freitag einen Erholungsversuch unternommen. Anleger verdrängten die anfängliche Nervosität, in der die Zinssignale der Notenbank Fed von Mittwoch nachwirkten. Nach dem davon ausgelösten Kursrutsch witterten Anleger nun wieder Einstiegschancen. Zudem verfallen vor dem Wochenende Optionen an den Terminbörsen, was ebenfalls für Schwankungen sorgen kann.