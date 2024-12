Im New Yorker Aktienhandel haben am Freitag nervöse Schwankungen das Bild geprägt. Anfängliche Verluste konnten alle bedeutenden Indizes in Gewinne umdrehen. Die Märkte stehen noch immer unter dem Eindruck der Zinssignale der Notenbank vom Mittwoch, dem davon ausgelösten Kursrutsch und einem möglichen Wiedereinstiegsniveau. Des Weiteren machte vor dem Wochenende ein möglicher «Shutdown» in den USA wieder Schlagzeilen.