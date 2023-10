Nach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt haben sich die US-Börsen am Dienstag nach gemächlichem Start ins Plus vorgearbeitet. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger aber tendenziell wieder etwas mehr zurück, hiess es am Markt. Keine eindeutigen Impulse kamen von der laufenden Berichtssaison.

31.10.2023 19:04