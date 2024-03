Nach den jüngsten Rekorden fällt der Wochenauftakt an der Wall Street verhalten aus. Die Anleger dürften sich zunächst im Zaum halten, denn mit dem Arbeitsmarktbericht und dem Auftritt des Notenbank-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress stehe eine in geldpolitischer Hinsicht sehr wichtige Woche bevor, hiess es am Markt.

04.03.2024 15:58