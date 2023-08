Ein Erholungsversuch nach den Vortagsverlusten hat am Mittwoch an den US-Börsen nicht lange angehalten. Zeitweise hatten es alle drei grossen Indizes ins Plus geschafft, doch zweieinhalb Stunden vor Schluss standen sie alle wieder unter dem Strich. Anleger warten nun auf das Protokoll der Juli-Sitzung der US-Notenbank Fed, das in Kürze veröffentlicht wird und mehr Aufschluss über den künftigen Zinskurs geben könnte.

16.08.2023 19:55