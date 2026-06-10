Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Anfangsverluste aus: Gut anderthalb Stunden nach Handelsbeginn notierte er 0,89 Prozent tiefer bei 50.425 Punkten. Er hatte es vortags letztlich als einziger grosser Index noch knapp in positives Terrain geschafft. Auch bei den anderen Indizes verstärkte sich der Druck. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,64 Prozent auf 7.339 Punkte nach unten, Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 - am Dienstag der grösste Verlierer - sank um weitere 0,82 Prozent auf 28.845 Punkte.