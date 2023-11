Als grösste Profiteure der weiterhin guten Marktstimmung galten am Freitag die Aktien aus dem Bankensektor, die in ihren Indizes eine Spitzenrolle einnahmen. Goldman Sachs gehörte im Dow mit 2,1 Prozent zu den grössten Gewinnern. Am breiten Markt verbuchten die Titel von Morgan Stanley , US Bancorp und Bank of America Gewinne im Bereich von bis zu drei Prozent.