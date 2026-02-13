Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,15 Prozent auf 49.379 Punkte nach. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte am Freitag fast unverändert bei 24.689 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand knapp im Plus bei 6.830 Zählern. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ.