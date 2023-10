Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten haben am Donnerstag sich ausweitende Kursverluste an den US-Börsen nach sich gezogen. Zuletzt fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,8 Prozent auf 33 525 Punkte. Er beendete damit die Erholung, die den Dow vier Börsentage in Folge nach oben getrieben hatte. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen wieder kräftig zu, nachdem sie zuletzt gesunken waren.

12.10.2023 20:03