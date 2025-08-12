Bester Wert im Dow waren Goldman Sachs . Die Papiere der Bank kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 3,9 Prozent. Auch Boeing waren mit plus 1,9 Prozent unter den besten Werten im Leitindex. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Juli stützten den Kurszuwachs etwas. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sah vor allem die Zahlen für 737 Max und 787 positiv.