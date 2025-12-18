Medline hielten sich stabil mit minus 0,1 Prozent auf 40,95 Dollar. Der Lieferant von Medizinprodukten war tags zuvor an die Börse gebracht worden. Der Ausgabepreis der Aktie hatte bei 29 Dollar gelegen. Geschlossen hatte das Papier am ersten Handelstag mit 41 Dollar, was ein Kursplus von etwas mehr als 40 Prozent bedeutet. Die Einnahmen aus dem Börsengang beliefen sich auf knapp 6,3 Milliarden Dollar, womit Medline in den USA der grösste Börsengang des Jahres ist. Der Börsenwert beläuft sich nach dem starken Kursanstieg auf rund 54 Milliarden Dollar./ck/men