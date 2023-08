Die Konjunkturdaten an diesem Tag sorgten auch nicht für eine klare Richtung. So zeigte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen weiterhin sehr robusten Stellenmarkt, was am Markt neue Spekulationen über die Leitzins-Pläne der US-Notenbank Fed anheizte und Bankenwerten Aufwärtsimpulse gab. Dagegen gingen die Aufträge für langlebige Güter im Juli nach vier Anstiegen in Folge unerwartet deutlich zurück.