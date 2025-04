Am Tag der umfassenden Zollbekanntgabe durch Präsident Donald Trump herrscht unverändert grosse Unsicherheit an den US-Börsen. Anleger warten ab, welche neuen Massnahmen er am Mittwoch nach Börsenschluss ankündigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag auf der Stelle getreten war, verlor im frühen Handel 0,4 Prozent auf 41.835 Punkte.