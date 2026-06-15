Zu Wochenbeginn jedoch überwog der Optimismus der Anleger deutlich, was sich auch in dem deutlich sinkenden Ölpreis widerspiegelte. Dies trieb die Aktien von Flugzeugbauern an, die von der Aussicht auf nachgebende Kerosinpreise profitierten. Damit stiegen die Papiere von American Airlines um gut zwei Prozent und die von Delta Air Lines um mehr als ein Prozent. An der Dow-Spitze zogen die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Boeing um gut fünf Prozent an.