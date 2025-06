Unter den Einzelwerten rückten Tesla in den Fokus. Die Aktie des E-Autobauers sprang nach Verlusten im frühen Handel an die Spitze des Nasdaq 100 und legte um 3,7 Prozent zu. Die Anteile der Google -Mutter Alphabet schüttelten ihre Verluste ebenfalls ab und stiegen um 0,4 Prozent. Uber verringerten ihr Minus auf 1,4 Prozent. Die US-Regierung will den Einsatz selbstfahrender Autos ohne Fahrersteuerung erleichtern, was Tesla und all jene in ihren Ambitionen unterstützen dürfte, die bald Robotaxis auf die US-Strassen bringen wollen.