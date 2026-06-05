Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 51.395 Punkte etwas besser. Da er eher Standardwerte abbildet, steuert er in der Wochenbilanz auf ein Plus von 0,7 Prozent zu, während der Nasdaq 100 in dieser Zeit 1,7 Prozent verloren hat.