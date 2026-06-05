Anders als noch am Vortag zeigten sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor am Freitag in der Breite. Chipwerte sanken erneut am stärksten, aber auch im IT- und Softwarebereich gab es für Anleger kaum etwas zu holen. Nvidia führte unter den «Magnificent 7» mit fast drei Prozent Minus die lange Verliererliste an. Nur Apple konnte sich mit 0,7 Prozent über Wasser halten. Broadcom knüpften mit minus fünf Prozent an ihren Kurssturz vom Vortag an.