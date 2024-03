Kurz vor dem Osterwochenende haben sich die Aktienkurse in den USA kaum bewegt. Am Donnerstag im frühen Handel lag der Dow Jones Industrial mit 0,04 Prozent sehr moderat im Plus bei 39 775 Punkten. Auch Konjunkturdaten konnten den Aktienindizes keine nennenswerten Impulse mehr verleihen. Der Anleihenhandel endet an diesem Donnerstag früher als sonst üblich und am Karfreitag bleiben die Börsen geschlossen.