Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.
Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500, die am Mittwoch zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum von der Stelle. Der Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 23.458 Zähler zu, der S&P 500 lag ebenfalls mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.460 Punkten./bek/nas
(AWP)