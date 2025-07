Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Anleger sind angesichts der Zollpolitik von Präsident Donald Trump verunsichert. Dieser hatte tags zuvor die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Er schob letztlich aber noch hinterher, dass auch die neue Frist «nicht zu 100 Prozent fest steht». Da obendrein an diesem Dienstag keine wichtigen Wirtschaftsdaten anstehen, sei eher Abwarten das Motto am US-Markt, sagten Börsianer.