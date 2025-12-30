Bei den wichtigsten US-Aktienindizes hat sich am Dienstag am vorletzten Handelstag des Jahres wenig getan. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 48.423 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.