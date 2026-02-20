Vergleichsweise gelassen haben die Investoren vor dem Wochenende auf die Entwicklungen in Sachen Straf- und Importzölle der USA reagiert. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese kassiert hatte, kündigte Präsident Donald Trump umgehend neue, andere Massnahmen an. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial brachte dies nicht stärker in Bewegung, er schloss mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 49.625,97 Punkte. Die verkürzte Börsenwoche brachte dem Index ein moderates Plus ein, der Dow konsolidiert weiterhin unter der Marke von 50.000 Punkten.