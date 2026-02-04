Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim Nasdaq 100 , der am Vortag schon deutlich gefallen war, keine Spur. Anleger hinterfragen neuerdings, für welche Branchenunternehmen die Künstliche Intelligenz neben Chancen auch eine Gefahr bedeutet. Der technologielastige Leitindex büsste zuletzt 0,6 Prozent auf 25.178 Punkte ein.