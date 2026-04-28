Grundsätzlich üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung. Zum einen schüren die erneut deutlich steigenden Ölpreise wegen fehlender Fortschritte im Iran-Krieg die Konjunktur- und Inflationsängste. Zum anderen steht die Sitzung der US-Notenbank Fed kurz bevor, hier liegt der Fokus der Anleger auf dem anstehenden Wechsel an deren Spitze.