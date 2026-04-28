Ein kritischer Bericht des «Wall Street Journal» über OpenAI drückte auf die Kurse der grossen Tech-Partner des Unternehmens. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Daraufhin fielen Oracle um mehr als drei Prozent und die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave um gut vier Prozent.