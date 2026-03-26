Die Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst «nicht schön» sein./gl/jha/