Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk wird der grösste der Geschichte sein. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kommt damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta . Eine Indikation für den ersten Kurs liegt bei 174 Dollar und damit knapp 29 Prozent über dem Ausgabepreis.