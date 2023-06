Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte haben am Mittwoch erst einmal keine klare Richtung gefunden. Erneut erfreuliche Inflationsdaten liessen den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um weitere 0,44 Prozent auf 14 966,78 Punkte steigen. Auch der marktbreite S&P 500 , der ebenfalls etliche Technologietitel enthält, knüpfte mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 4380,38 Punkte an seine jüngsten Gewinne an. Dagegen sank der von traditionelleren Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 34 060,46 Punkte.

14.06.2023 16:51