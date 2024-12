Unter den Einzelwerten büssten die Aktien von Boeing als schwächster Dow-Wert 3,6 Prozent ein, nachdem ein Flugzeug des Herstellers vom Typ 737-800 in Südkorea abgestürzt ist. Die meisten der insgesamt 179 Insassen kamen ums Leben, als die Maschine der Billigfluglinie Jeju Air am Sonntag am Flughafen von Muan an einer Mauer zerschellte. Nun wird nach den Ursachen gesucht. Ein Analyst sagte aber, es sei unwahrscheinlich, dass der Absturz im Zusammenhang mit der Produktion des Flugzeugs stehe. Nach ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, in denen kein Fehlverhalten beim Flugzeugbauer lag, waren erste Kursverluste nach Unglücken oft schnell aufgeholt worden./edh/he