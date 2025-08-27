«Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und ausserhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Dies erkläre die nun spürbare Zurückhaltung rund um den Globus. Die Nähe der Nvidia-Aktie zu ihrem erst wenige Tage alten Rekordhoch lässt den Gedanken zu, dass ein gewisser Anspruch schon eingepreist sein könnte. Seit dem ersten Zollschock Anfang April hat sich der Kurs verdoppelt.