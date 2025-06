Unternehmensseitig stand Moonlake Immunotherapeutics mit einer Übernahmeofferte im Fokus. Das Schweizer Biotech-Unternehmen lehnte die von US-Pharmariesen Merck & Co gebotenen, mehr als 3 Milliarden US-Dollar zwar ab, wie die «Finacial Times» berichtete. Der Zeitung zufolge könnten die Verhandlungen aber wieder aufgenommen werden. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Moonlake sprangen um fast 18 Prozent hoch. Merck & Co legten um 0,5 Prozent zu.