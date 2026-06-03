Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Nachdem der Dienstleister ADP mitteilte, dass die US-Privatwirtschaft im Mai ein wenig mehr neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, rückt allmählich auch schon der offizielle Jobbericht am Freitag ins Blickfeld./tih/he