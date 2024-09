Nach deutlichen Kursverlusten wegen einer unverändert hohen Inflation in den USA haben sich die dortigen Börsen am Mittwoch im Verlauf wieder berappelt. Zwar lag der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt noch mit 0,5 Prozent im Minus bei 40.549 Punkten; im Tagestief war das wichtigste US-Börsenbarometer aber um 1,8 Prozent gefallen und erstmals seit Mitte August kurzzeitig unter 40.000 Zähler gerutscht. Mit dem Nasdaq 100 drehte ein anderer grosser Aktienindex nach ebenfalls deutlichen Verlusten sogar wieder ins Plus.