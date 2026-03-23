Eine Erholung gab es aufgrund der Neuigkeiten auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Branchenriesen der USA an, die sogenannten «Magnificent 7». Deren Kursgewinne reichten bis zu 3,4 Prozent für Tesla . Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, indem er Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab./bek/nas