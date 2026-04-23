Eine zweite Gesprächsrunde zwischen den Kriegsparteien USA und Iran bleibt nicht absehbar. Belastend wirkten weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus, aber auch ein Bericht des israelischen Nachrichtensenders N12 über weitreichende Machtkämpfe im Iran. Im Zentrum dessen stehe Mohammad Baqer Qalibaf, der Sprecher des iranischen Parlaments, der bisher ein Koordinator der Kontakte mit den USA und dem Vermittlerland Pakistan gewesen ist. Laut dem Bericht ist dieser einer Intervention der Revolutionären Garden zurückgetreten.