Ohne klare Richtung haben sich die US-Börsen am Dienstag gezeigt. Die Hoffnung auf eine nur schrittweise Anhebung der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Importzölle stützte zeitweise. Anleger wissen aber, dass Aussagen Trumps zu Zöllen schnell in die eine wie in die andere Richtung tendieren können und sind deshalb vorsichtig.