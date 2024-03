Keine Stabilisierung in Sicht ist derweil bei Tesla , nachdem zuletzt Sorgen um das wichtige Geschäft in China die Aktien schon schwer belastet hatten. Am Mittwoch sank der Kurs phasenweise nochmals um fast vier Prozent. Die Anteile erreichen unter der Marke von 175 Dollar den niedrigsten Stand seit Mai 2023, berappelten sich dann aber etwas. Zuletzt betrug das Minus noch 1,7 Prozent./tih/jha/