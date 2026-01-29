Die Reaktionen auf die Zahlen der Tech-Riesen Meta , Microsoft und Tesla gingen weit auseinander, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um zwölf Prozent negativ auffiel. Vor diesem Hintergrund lag der Nasdaq 100 zwei Stunden vor Schluss mit 1,2 Prozent im Minus bei 25.719 Punkten, nachdem er in der Spitze sogar mehr als zwei Prozent verloren hatte. Bei der Annäherung an sein Rekordhoch gab es damit einen Rückschlag.