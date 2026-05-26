Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes neue Rekordhöhen erreicht. Während der Dow Jones Industrial am Dienstag noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Sie vollzogen damit die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.