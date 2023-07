Zudem nimmt die US-Berichtssaison in der neuen Woche weiter Fahrt auf. An diesem Montag bleibt es noch relativ ruhig, Chevron aber stand mit seinem Zwischenbericht bereits im Blick. Die Aktien des Ölkonzerns zogen um 2,8 Prozent an. Chevron hatte im abgelaufenen Quartal zwar nur gut halb so viel wie zur Zeit des starken Ölpreisanstiegs verdient, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen.