Zum Ausklang einer guten Woche haben sich die New Yorker Börsen am Freitag nur wenig von der Stelle bewegt. Der Dow Jones Industrial erreichte zu Handelsbeginn mit 34 588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember, notierte zuletzt aber nur noch 0,07 Prozent fester bei 34 433,81 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex indes ein Plus von gut 1,6 Prozent ab. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der US-Notenbank Fed für künftige Zinserhöhungen nach der Juni-Pause - hatte er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht.

16.06.2023 20:06