Die seit Ende Oktober anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Aktienmärkten hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Im weiteren Handelsverlauf könnte die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in den Fokus rücken, denn Börsianer hoffen auf neue Hinweise zur Zinsentwicklung.

08.11.2023 16:05