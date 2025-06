Auf dem vom Zollschock im April erholten Kursniveau mangelt es den US-Börsen am Mittwoch weiter an Treibern. Weder die US-Inflationsdaten noch Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten im frühen Handel starken Rückenwind. Wie schon an den Vortagen war die Bewegung insgesamt mau.