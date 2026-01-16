Derweil setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hoch- und jene des Mischkonzerns 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens mit 1,8 Prozent im Plus und jener des anderen mit 0,7 Prozent im Minus.